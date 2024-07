Monsieur Yves Lebel (1970-2024)

À son domicile, le 21 juin 2024, à l’âge de 53 ans, est décédé subitement Yves Lebel, époux de Marie-Claude Légaré. Fils de madame Ginette Landry et de monsieur Laurent Lebel, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse et ses parents, il laisse dans le deuil sa fille Cindy (Dale Corriveau); ses petits-enfants : Charles-Alexandre et Louis-Félix Caron, Bryan et Laïla Corriveau; ses beaux-parents : Sylvie Gagnon et Claude Légaré, ainsi que ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, de nombreux ami(e)s et collègues de Paber Aluminium.

De sincères remerciements sont adressés aux équipes des premiers répondants pour leur rapidité, leur aide, leur soutien et leur gentillesse.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Association des grands brûlés F.L.A.M. 2646, avenue Maufils Québec (Québec) G1J 4K9. https://grands-brules.ca/faire-un-don/

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de rencontre au salon, ni de service religieux. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu le samedi 27 juillet 2024 à 13 h 30 lors de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec