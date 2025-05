En ce souvenir de 10 ans déjà que tu n’es plus là, mais dans nos têtes et dans nos coeurs tu es toujours présent.Nous t’aimons et nous te remercions pour tout l’amour et la bonté que tu nous as donnés. Sois notre guide et notre protecteur à tous.

Ses enfants Benoit et Lise, Renée et Lance, Paule et Eric, ses petits-enfants Brandon, Kaylan, Audrey, Cédric, Isabelle.