Monsieur Yvon Laurendeau (1934-2024)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 17 juillet 2024, à l’âge de 90 ans, est décédé monsieur Yvon Laurendeau, époux de madame Cécile Chouinard. Fils de feu dame Eugénie Chouinard et de feu monsieur Cyrille Laurendeau, il demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Lise (Daniel Fortin) et Manon (Conrad Chouinard); ses petites enfants : Joanie et Philippe Fortin.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Adrien (feu Marguerite Pelletier), feu Alfred (feu Simone Thibault), feu Aline (feu Gaston Pelletier), Rosa (feu Yvon Kirouac - feu Laurent Legros), Jean, Suzanne (feu Guy Caron), feu Jacques (Huguette Mercier), Jeanne d’Arc (feu Claude Charette), Monique (Claude Mercier) et Jocelyne (feu Jean Grenier); de la famille Chouinard : feu Marcel (feu Yolande Caouette), feu Paul (feu Angèle Poulin), Lucille (Laurent Roy), Marie (René Demers), Mariette (feu Clermont Therrien), Pauline (Ronald Guertin) et Julien (Céline Beauregard). Sont aussi affectés par son départ, sa filleule Nancy Roy, plusieurs autres neveux et nièces, ses cousins et cousines et ses ami(e)s. Il est aussi allé rejoindre son filleul feu Marc Pelletier.

De chaleureux remerciements sont adressés à l’équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et à Dre Marie-Pier Brochu pour leur présence soutenue, leur disponibilité et toutes leurs attentions. Sincère merci également aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny ainsi qu’à l’équipe de La Maison d’Hélène pour la qualité de leurs soins, leur délicatesse et leur soutien.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial de Saint-Cyrille-de-Lessard, 295, rue Principale le samedi 3 août 2024 à compter de 9 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu ce samedi 3 août à 11 h 30 au même endroit.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec