Monsieur Yvon Paquet (1939-2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 24 janvier 2025, à l’âge de 85 ans, est décédé monsieur Yvon Paquet, époux de madame Murielle Métivier. Il était le fils de feu monsieur Lionel Paquet et de feu dame Fernande Boulet. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis,

Montmagny (Québec) G5V 1N2

Le vendredi 7 février 2025 à compter de 12h30. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 15 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Murielle, ses enfants : Michel (Marie-Claude Tardif), Sophie (Robert Fecteau), Chantal (Christian Thibault), ses petits-enfants : Noémie Paquet (Kevin Gagné) et Thomas Paquet (Léonie Brouillette), Thierry Fecteau (Marie-Eve Emond-Boisjoly) et Ann Fecteau (Jean-Christophe Gagnon-Audet), Jérémie Thibault (Gabrielle Hudon), Michelle Thibault et Eve Thibault (Justine Faucher), ses sœurs : feu Louisette (feu André Samson), Jovette (feu Michel Normand), Diane (Roch Cliche), Lorraine (Gilles Moreau), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Métivier : Agathe Roy (feu Clément Métivier), Nicole Jean (feu Raymond Métivier), Norbert Michaud (feu Ginette Métivier), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’Unité de gériatrie de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.

115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca