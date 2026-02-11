2 786 adresses sans électricité après une collision avec un poteau

Mise à jour 13 h 30: la situation est rétablie pour la plupart des résidences impactées. La panne serait due à une collision d’un camion avec un poteau électrique selon les informations transmises au journal. La panne de courant a également entrainé la fermeture des écoles affectées.

Plusieurs résidences sur la Côte-du-Sud sont présentement plongées dans le noir. Une panne d’électricité touche Montmagny, Cap-Saint-Ignace et Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues.

Selon la carte des pannes en cours d’Hydro-Québec, l’interruption a débuté à 9h30. Aucune raison n’est invoquée. Au moment d’écrire ces lignes, une équipe n’était pas encore désignée afin d’effectuer des travaux sur le réseau électrique. Un retour à la normale est prévu pour 11h30, selon Hydro-Québec.