Emplois d’été Canada 2026 : le programme est ouvert

Le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, informe les organismes et employeurs de la région que la période de présentation des demandes pour le programme Emplois d’été Canada (EEC) 2026 débute officiellement le 4 novembre 2025 et se poursuivra jusqu’au 11 décembre 2025 à 23 h 59.Le programme EEC vise à soutenir la création d’emplois d’été pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans, tout en aidant les organismes et employeurs à répondre à leurs besoins saisonniers. « Le programme Emplois d’été Canada représente une occasion précieuse pour nos jeunes d’acquérir une expérience concrète et pour nos organismes locaux de bénéficier d’un soutien financier. J’invite fortement les employeurs de notre circonscription à déposer leur demande dès maintenant », a déclaré Bernard Généreux.

Employeurs admissibles

• Organismes à but non lucratif

• Organismes du secteur public : municipalités, établissements d’enseignement, bibliothèques, établissements de santé, commissions scolaires etc.

• Petites entreprises comptant 50 employés ou moins à temps plein.

Priorités locales 2026

Les priorités établies pour la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata ont été définies afin de refléter les besoins réels des communautés locales et de maximiser les retombées économiques et sociales dans nos milieux :

• Appui aux services communautaires et de bien-être social : Initiatives de sécurité alimentaire

• Appui aux organismes à but non lucratif et petites entreprises

• Valorisation des industries primaires et basées sur les ressources (agriculture, foresterie, pêche, chasse)

• Appui aux services professionnels et basés sur le savoir : Industries de l’information et de la culture