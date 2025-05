Éoliennes : Une rencontre pour mieux comprendre le processus du BAPE

La rencontre préparatoire de la commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sera animée par Marie-Eve Fortin, présidente, et Georges Lanmafankpotin, commissaire. Elle sera diffusée en direct sur le site web et la page Facebook du BAPE. Il sera également possible de la visionner en différé pour les gens qui ne pourront pas être en ligne à ce moment.

La rencontre préparatoire sert à permettre au public de mieux comprendre le processus du BAPE. Il y aura une présentation sur la mission du BAPE, les différentes étapes, le déroulement prévu des travaux et les différentes façons de participer à l’analyse. Une période de questions se tiendra ensuite. Il est à noter que cette rencontre sert exclusivement à obtenir de l’information sur le processus du BAPE et non sur les projets éoliens qui sont sous examen de la commission. Les gens pourront s’exprimer sur ce sujet plus tard, soit lors des audiences publiques.

Rappelons que le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a récemment confié au BAPE un mandat pour le projet éolien de la Forêt Domaniale de l’entreprise EDF et pour celui de Saint-Paul-de-Montminy de Kruger Énergie. Même s’il s’agit de deux projets distincts, il est pour le moment prévu qu’ils soient réunis pour le processus du BAPE et pour le rapport d’analyse qui sera transmis au ministère. « La commission d’enquête tiendra des séances conjointes en présence des deux initiateurs, puisque ces projets s’implanteraient dans la même communauté d’accueil et soulèvent plusieurs enjeux communs, entre autres. Bien que chacun des projets fera l’objet d’une analyse distincte, la commission envisage à ce stade-ci la rédaction d’un seul rapport », explique le service des communications du BAPE par courriel.