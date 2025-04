Montmagny couronnera son roi de la pizza en mai

La Société de développement économique (SDE) de Montmagny déclare le mois de mai comme mois de la pizza. Du 1er au 31 mai, les restaurateurs locaux offriront des créations audacieuses, où les saveurs italiennes traditionnelles se marieront aux produits frais de la région.

Six restaurateurs se lanceront dans cette compétition culinaire amicale et rivaliseront de créativité pour concocter une recette savoureuse qui les couronnera peut-être roi de la pizza de Montmagny : Au coin du monde, Le Lafontaine, Péppé et Co, À la rive, Normandin et Foodizz. Au coin du monde s’est déjà mérité les titres de roi de la poutine et roi du hamburger, à la suite d’initiatives du même genre de la SDE.

La population est invitée à participer activement à cette désignation, en se rendant tout le mois de mai déguster les pizzas spécialement créées pour ce concours culinaire, puis à voter pour sa préférée. Les gourmets/gourmands courent la chance de gagner l’un des six chèques-cadeaux de 40 $ échangeables dans l’un des restaurants en lice.

Chaque pizza en nomination sera présentée sur les pages Facebook et Instagram de la SDE ainsi que sur le Web. C’est également sur ces pages qu’il sera possible de voter pour sa pizza favorite. (LOB)