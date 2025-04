Près de 2,5 M$ pour les infrastructures municipales

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, annonce au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, l’octroi d’un total de 2 464 175 $ aux municipalités des MRC de Montmagny et L’Islet dans le cadre Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec (TECQ) 2024-2028. Cette nouvelle découle de la bonification de 90 millions de dollars annoncée au TECQ 2024 2028 par le gouvernement du Québec pour soutenir les municipalités de moins de 5 000 habitants afin qu’elles puissent réaliser des travaux à leurs bâtiments municipaux. « Les infrastructures municipales requièrent des investissements considérables, et c’est pourquoi notre gouvernement soutient financièrement les municipalités dans la mise en œuvre de leurs projets. Je suis heureux pour les gens de Côte-du-Sud qui, grâce à cette bonification de notre gouvernement, bénéficieront d’infrastructures et de services améliorés, modernisés et sécuritaires », souligne Mathieu Rivest.

Voici le montant accordé à chaque municipalité :

L’Islet : 159 802 $

Saint-Adalbert : 75 000 $

Saint-Aubert : 106 418 $

Saint-Cyrille-de-Lessard : 75 000 $

Saint-Damase-de-L’Islet : 75 000 $

Sainte-Félicité : 75 000 $

Sainte-Louise : 75 000 $

Sainte-Perpétue : 111 589 $

Saint-Jean-Port-Joli : 146 852 $

Saint-Marcel : 75 000 $

Saint-Omer : 75 000 $

Saint-Pamphile : 125 777 $

Saint-Roch-des-Aulnaies : 75 000 $

Tourville : 75 000 $

Sainte-Apolline-de-Patton : 75 000 $

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud : 75 000 $

Saint-Fabien-de-Panet : 96 945 $

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud : 109 460 $

Saint-Just-de-Bretenières : 75 000 $

Saint-Paul-de-Montminy : 75 000 $

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud : 75 000 $

Sainte-Lucie-de-Beauregard : 75 000 $

Berthier-sur-Mer : 113 762 $

Cap-Saint-Ignace : 143 572 $

Notre-Dame-du-Rosaire : 75 000 $

Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues : 75 000 $

Lac-Frontière : 75 000 $