Steeve Blais devient vice-président de Thibault GM

Le Groupe automobile Fréchette Thibault annonce la nomination de Steeve Blais à titre de vice-président des concessions Thibault GM Montmagny et La Pocatière, ainsi qu’au poste de directeur général de la succursale de Montmagny.

Steeve Blais a œuvré comme courtier immobilier au cours des 14 dernières années. Avant cette période, il a cumulé plus de 17 ans d’expérience dans le secteur automobile, notamment à titre de conseiller aux ventes de véhicules d’occasion chez Thibault GM Montmagny. Il a également œuvré dans le domaine des véhicules récréatifs (motos, VTT et VR).

« Le parcours de Steeve Blais reflète parfaitement les valeurs de notre organisation: la passion, la proximité et l’ambition. Son retour chez Thibault GM s’inscrit dans la continuité de notre plan de développement et de croissance durable, avec des leaders enracinés dans leur milieu et profondément attachés à la réussite de leur équipe. Je suis convaincu que son expérience et ses qualités de gestionnaire auront un impact positif sur l’ensemble de nos opérations », souligne Francis Fréchette, président du Groupe automobile Fréchette Thibault.