Un homme de 23 ans de Cap-Saint-Ignace, proche de « Pik » Turmel, arrêté

Les policiers du Service des enquêtes sur la violence liée aux armes à feu (SEVAF) ont annoncé via communiqué avoir procédé le 15 avril dernier à une opération en matière de lutte contre le trafic de substances et d’armes à feu à Québec et à Lévis. Deux proches de Dave « Pik » Turmel du groupe criminel Blood Family Mafia (BFM) ont été arrêtés. Il s’agit d’Édouard De Beaumont, 23 ans, de Cap-Saint-Ignace alors qu’il se trouvait à Québec et de Philippe-Antoine Blais 24 ans de Lévis. Ces derniers ont comparu ce matin au palais de justice de Québec sous des chefs d’accusation de trafic et de la possession en vue du trafic de substances, du trafic d’armes à feu prohibées et de la possession en vue du trafic d’armes.

Ces arrestations se sont déroulées dans le cadre de la stratégie CENTAURE qui a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec.