Une tour de 19 mètres au sommet du mont Saint-Magloire

Le Parc du Massif du Sud annonce l’ouverture de sa nouvelle tour d’observation située au sommet du mont Saint-Magloire. S’élevant à près de 63 pieds (19 mètres), la tour d’observation offre une vue panoramique à 360 degrés sur les paysages des Appalaches.

Ce projet, réalisé par l’entreprise Construction JL Groleau, a bénéficié d’une subvention de 603 200 $ du Fonds régions et ruralité (FRR), par l’entremise des MRC de Bellechasse et des Etchemins, pour un investissement total évalué à 785 000 $.

« La nouvelle tour du Mont Saint-Magloire est bien plus qu’un simple belvédère : c’est une expérience immersive qui permet d’apprécier toute la richesse naturelle du territoire. Elle s’inscrit dans notre volonté d’offrir des expériences durables, accessibles et mémorables à nos visiteurs », souligne Jean François Préfontaine, Directeur général du Parc du Massif du Sud.

L’accès à la tour se fait par le Parcours du Mont Saint-Magloire, un sentier de randonnée de 13,9 km (dénivelé de 641 m, durée approximative 5 h 30). En saison hivernale, le site est également accessible en motoneige.