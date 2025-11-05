Alexandre Patry devient programmateur artistique du Carrefour de l’accordéon

Le Carrefour mondial de l’accordéon annonce la nomination d’Alexandre Patry au poste de programmateur artistique. Originaire de la région de Montmagny, Alexandre a touché à l’accordéon grâce à l’école internationale de musique de Montmagny. Il y enseigne d’ailleurs depuis quelques années. Son talent d’accordéoniste serait reconnu à l’échelle nationale dans le milieu de la relève en musique traditionnelle. Pour l’accompagner dans cette mission, Alexandre pourra compter sur le soutien de son mentor, Raynald Ouellet, pilier de la scène musicale traditionnelle du Québec, Maitre de traditions vivantes et figure emblématique du Carrefour.

« C’est une grande chance de pouvoir apprendre de Raynald, dont la vision et la passion sont une source d’inspiration constante, souligne Alexandre. Je suis honoré de contribuer à cet événement unique, et impatient de rencontrer les artistes et le public qui font vivre le Carrefour. »