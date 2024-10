Luna Caballera fête ses 25 ans sous un paysage d’automne

Le Cabaret magique présentait divers numéros de cirque équestre et de danse, certains ayant été présentés dans les dernières années, d’autres étant exclusifs à ce spectacle. Les artistes étaient Mohamed Ahchoune, Christina Albers, Marie-Claude Bouillon, Renée-Pier Laflamme, Jahelle Pelletier et Caroline Rochefort.

Deux représentations ont été offertes durant la fin de semaine de l’Action de grâce. Elles étaient à guichet fermé, ce qui représente un total d’environ 250 spectateurs. Deux forfaits étaient disponibles, soit le billet régulier qui permettait d’assister au spectacle et la formule gourmade qui venait avec un billet et un plateau de dégustation de produits de la région préparé par le Resto-Bar Lafontaine.

La directrice artistique, Marie-Claude Bouillon, témoigne que la troupe est très satisfaite de la participation du public et des commentaires reçus. Elle mentionne toutefois que la météo n’était pas vraiment de son côté, car les journées de représentations étaient plutôt froides, ce qui pouvait convenir au public à condition d’être bien habillé, mais qui était plus difficile pour les artistes. « C’est donc une formule à renouveler sans aucun doute. Mais probablement que nous le ferons plus tôt dans la saison. Septembre serait un bon moment pour profiter du début des couleurs des Appalaches, mais avoir quand même un temps plus doux. » Elle conclut donc que la formule Cabaret magique sera probablement de retour en 2025, mais un peu plus tôt dans l’année.