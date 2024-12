Participez aux 50 ans du Théâtre Beaumont-St-Michel

Le Théâtre Beaumont-St-Michel lance sa campagne de sociofinancement via la plateforme La Ruche dans le cadre de son 50e anniversaire qui se tiendra en 2025. L’organisme culturel souhaite amasser un montant de 30 000 $ qui sera ensuite doublé par le Fonds Horizons d’ici du ministère du Tourisme du Québec, pour un montant total de 60 000 $. Ce dernier servira à la tenue d’une exposition spéciale qui retracera les cinq décennies de l’histoire du Théâtre et qui sera présentée lors de la saison estivale 2025. Cette présentation sera accessible gratuitement aux spectateurs de la pièce de théâtre les jours de représentation et elle sera disponible en version numérique par la suite.

Il est possible de participer en se rendant sur le site web de La Ruche. Des prix sont disponibles selon le montant de la contribution versée.

Rappelons que le Théâtre Beaumont-St-Michel présente une production théâtrale chaque année et qu’elle reçoit environ 22 000 spectateurs au cours de la saison estivale.