14 interventions des pompiers en six jours

Au cours de la période du 3 au 9 février 2023, le Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny est intervenu à 14 reprises. Voici un bref résumé de celles-ci. Le vendredi 3 février, les pompiers se sont déplacés à trois reprises, dont une fois pour un feu de cheminée qui s’est déclaré dans une résidence située sur la Montée de la Rivière-du-Sud. Les vérifications d’usage ont permis de s’assurer que le feu ne s’était pas propagé à la structure. La journée suivante, les pompiers sont intervenus à trois reprises, dont pour un incendie qui s’est déclaré dans une résidence de l’avenue Louise à Montmagny en fin d’après-midi. À l’arrivée des pompiers, le feu faisait rage dans l’entretoit. Malgré le froid intense, l’incendie a été contenu dans cette portion du bâtiment. La maison a tout de même subi beaucoup de dommages par l’eau. Le dimanche 5 février, à 7 h 57, des équipes sont retournées sur les lieux de l’incendie de l’avenue Louise puisque de la fumée s’échappait du toit. Les pompiers ont donc éteint les derniers tisons qui couvaient dans l’isolant constitué de bran de scie. À 22 h 20, les sapeurs se sont rendus dans un immeuble d’habitations situé sur l’avenue de la Fabrique à Montmagny à la suite du déclenchement de l’alarme incendie. Le bris d’une conduite du système de gicleurs a provoqué le déclenchement de l’alarme. Les pompiers ont été présents pendant plus de trois heures. Ils ont procédé à la fermeture de la conduite du secteur affecté en plus de soutenir les employés pour accompagner les résidents, déplacer des lits et évacuer l’eau qui avait envahi deux étages. Le lundi 6 février en avant-midi, l’unité de désincarcération s’est rendue à Notre-Dame-du-Rosaire à la suite d’une embardée. Le véhicule impliqué s’est retrouvé dans le fossé rempli de neige. Les pompiers ont donc aidé les ambulanciers à évacuer la victime à l’aide d’échelles. Le mardi 7 février, à 10 h 45, un homme en mauvaise posture a été évacué du toit de la résidence qu’il s’affairait à déneiger sur la rue Picard à Montmagny avec l’aide de l’échelle aérienne. Le mercredi 8 février, à 10 h 05, un câble électrique s’est détaché d’un poteau sur la 6e avenue à Montmagny. Les pompiers ont sécurisé les lieux jusqu’à l’arrivée d’une équipe d’Hydro-Québec.