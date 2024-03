Un bébé blessé dans un accident causé par la conduite avec facultés affaiblies

Le 23 février dernier vers 21 h, les policiers de la MRC de L’Islet ont reçu un appel concernant une collision entre deux véhicules à Sainte-Félicité sur la route 216. Les agents ont remarqué une forte odeur d’alcool lorsqu’ils sont arrivés sur la scène.

Deux femmes et un bébé ont dû être transportés au centre hospitalier. Une des conductrices, une femme de 23 ans de Sainte-Apolline-de-Patton, a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Son permis était déjà sanctionné et elle devait se soumettre à l’alcoolémie zéro. Elle ne portait pas non plus sa ceinture de sécurité lors de l’incident. Elle a été libérée en attente des procédures.

Prévention

Le 21 février avait lieu à l’aéroport de L’Isle-aux-Grues un exercice de mesures d’urgence. En conformité avec le Règlement de l’aviation canadien, le ministère des Transports et de la Mobilité durable doit mettre à l’essai le Plan de mesure d’urgence d’aéroport en procédant à un exercice général au moins une fois tous les quatre ans.