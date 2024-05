1 300 $ pour L’Arc-en-Ciel

L’événement Salon pour la cause qui s’est tenu à Montmagny les 13 et 14 avril dernier a permis d’amasser un total de

1 300 $ pour l’organisme L’Arc-en-Ciel, Regroupement de Parents et de Personnes Handicapées. L’événement visait à faire de la sensibilisation pour le trouble de l’autisme. Plus de 150 visiteurs y ont participé.

Le montant a été amassé par la vente de foulards pour chien de la compagnie Rock’N Dog, par les profits produits par la réalisation de tatouages réalisés par

@rtisto Tattoo INK et par la collecte de dons à l’entrée.

Sur la photo : Marilyn, membre de l’organisme, Julie Simard-Buteau, directrice adjointe L’Arc-en-Ciel, Maude Perreault, directrice générale L’Arc-en-Ciel, Nancy Chamberland, Autisme Chaudière-Appalaches et Sandra Morin, organisatrice. (LOB)