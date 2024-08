Habiter la terre à Saint-Jean-Port-Joli

Afin de souligner les 100 ans de l’Union des producteurs agricoles (UPA), le court métrage Habiter la terre sera diffusé à Saint-Jean-Port-Joli lors de la fin de semaine de la fête du Travail. Toute la population des environs est cordialement invitée à assister à cette projection unique à caractère historique. La structure sur laquelle sera diffusé le court métrage sera installée aux abords du quai. Dès que la noirceur le permettra, le film d’une durée d’un peu plus de 18 minutes sera projeté en continu sur le mobilier en forme d’arche, qui rappelle l’aspect d’une grange, surnommé l’Arche agricole.

Le jour, les gens pourront passer sous l’installation et y voir des contenus historiques et visuels sur l’agriculture québécoise des 100 dernières années. Lors de cette même fin de semaine, des productrices et producteurs agricoles tiendront des kiosques afin de faire découvrir des produits locaux aux visiteurs.

Le court métrage Habiter la terre, réalisé par Lawrence Dupuis, est une occasion unique de comprendre l’histoire des femmes et des hommes qui ont travaillé la terre et fait de l’agriculture une profession, respectée et nécessaire aux yeux du public et de la société. (LOB)