La MRC et la Ville de Montmagny sensibilisent à l’utilisation du bac brun

La MRC et la Ville de Montmagny unissent leurs efforts dans le cadre d’une campagne de sensibilisation qui vise à neutraliser les irritants que les citoyens rencontrent en adoptant l’utilisation du bac brun. Elles souhaitent mettre d’avant des pratiques qui permettent de régler ces problèmes ou d’en diminuer les inconvénients.

La campagne adopte un ton amusant, collé sur les discussions du quotidien, pour désamorcer les principaux préjugés et désagréments fréquemment associés à la collecte des matières organiques. Le concept et les visuels, développés par la MRC de Montmagny, seront prochainement diffusés via les outils de communication des deux organisations afin d’inciter la population à participer davantage à la collecte des matières organiques.