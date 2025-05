La période d’inscription est ouverte pour la Grande journée des petits entrepreneurs

Le grand rendez-vous entrepreneurial des jeunes Québécois est de retour pour les 5 à 17 ans. La douzième édition de La grande journée des petits entrepreneurs se tiendra le 7 juin et les inscriptions sont en cours. Cet événement unique réunit des milliers de jeunes créatifs et déterminés, prêts à donner vie à leur mini-entreprise. En s’inscrivant, chaque jeune à l’occasion de créer un projet à son image et à son rythme, dans une ambiance conviviale, familiale et stimulante.

Les jeunes qui souhaitent vivre cette aventure peuvent s’inscrire à petitsentrepreneurs.ca. Chaque participant recevra une boîte à outils complète, remplie de ressources pour l’aider à créer et à promouvoir sa mini-entreprise, grâce à l’appui de précieux partenaires.

Parallèlement, les Caisses Desjardins de la MRC de Montmagny et du Nord de L’Islet animeront un marché local le 7 juin prochain, de 10 h à 14 h, au 116, boulevard Taché O, à Montmagny. « Nous souhaitons offrir aux jeunes un lieu sécuritaire et rassembleur, qui leur permettra de rencontrer d’autres jeunes désireux de mettre à profit leur fibre entrepreneuriale », a souligné Pascale Paradis, des Caisses Desjardins.

De nombreux partenaires seront sur place, des prix seront offerts et Saint-Hubert offrira aux jeunes entrepreneurs présents le repas du midi. (LOB)