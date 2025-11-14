Les chèques-cadeaux Montmagny pour encourager l’achat local

La Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny et la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM) invitent la population et les entreprises à encourager l’achat local en offrant les chèques-cadeaux Montmagny pendant la période des Fêtes. Rappelons que ces derniers sont valides dans toutes les entreprises de la MRC de Montmagny à l’exception de la SAQ. Depuis leur lancement en 2020, plus de 500 000 $ en chèques-cadeaux Montmagny auraient été dépensés dans des commerces locaux.

« Année après année, les chèques-cadeaux Montmagny démontrent leur pertinence et leur efficacité. Ils représentent une façon concrète et facile d’encourager les entreprises d’ici, tout en offrant un cadeau qui fait toujours plaisir », mentionne Anie Beaudet, démarcheuse de la SDÉ de Montmagny.

« Pour une 3e année, la CCIM collabore avec la SDÉ pour faire rayonner les chèques-cadeaux Montmagny, un levier économique qui fait circuler la richesse dans toute la MRC. C’est une belle démonstration de la force de notre milieu et de la fierté de consommer chez nous », ajoute Nicole Robert, directrice générale de la CCIM.

Rappelons qu’ils sont disponibles à l’hôtel de ville de Montmagny, à la Boutique Double pas, au Babel Café, chez Alimentation St-François et au Bistreau d’érable.