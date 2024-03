Plus de 275 000 $ pour des infrastructures pour les personnes âgées

Le député Mathieu Rivest annonce, au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, une aide financière d’un total de 275 196 $ à des municipalités des MRC de Montmagny et L’Islet afin de permettre la mise en place d’infrastructures pour les aînés.

Saint-Jean-Port-Joli a droit à la somme de 76 000 $ pour l’aider à améliorer l’accessibilité de la maison communautaire Joly. Un montant de 99 823 a été octroyé à Berthier-sur-Mer pour son projet d’accessibilité universelle des bâtiments communautaires et municipaux. Finalement, la municipalité de Cap-Saint-Ignace a reçu la somme de 99 373 $ afin d’améliorer ses espaces extérieurs pour les ainés.

« Je me réjouis que les projets de notre communauté de Côte-du-Sud aient fait l’objet d’une recommandation pour le financement demandé. Cela témoigne du sérieux de l’engagement des gens d’ici auprès des personnes aînées, et de l’écoute de notre gouvernement pour offrir une réponse adaptée aux besoins de notre région. Je remercie toutes les personnes qui se sont investies dans cette démarche et je salue leur dévouement au mieux-être de la collectivité », affirme le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest.

L’aide financière accordée est issue du Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) qui a pour but d’appuyer les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population. Il permet l’octroi de financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA), pour la réalisation de travaux d’infrastructures et d’aménagements répondant aux besoins des personnes aînées.