Poker Run à moto au profit de la Fondation de l’HDM

Le samedi 14 septembre prochain, la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny vivra une toute nouvelle activité de financement, soit la Poker Run à moto.

Sur leur moto, les participants seront invités à se déplacer (seul, en duo ou en petit groupe) à cinq endroits dans les MRC de Montmagny et de L’Islet afin d’y récupérer une carte à jouer. Les motocyclistes pourront choisir leur trajet. Après avoir récupéré leurs cartes, ils devront faire valider leur meilleure main de poker chez Adrénaline Sports à Montmagny.

Les participants commenceront leur périple dès 9 h et devraient terminer au plus tard à 13 h 30. Les frais d’inscription sont de 50 $ (25 $ en inscription, 25 $ en don avec reçu). Ceux qui prévoient faire l’activité en compagnie d’un copilote peuvent l’inscrire pour tenter de faire une main de poker.

Plusieurs prix seront en jeu, dont le principal constitue la location d’un Spyder pour un week-end tiré au sort parmi les dix meilleures mains de poker. Un concours est également prévu : pendant leur parcours les participants devront prendre un cliché avec leur moto. La population aura une semaine pour voter pour la plus belle photographie. Parmi les prix à gagner, on compte une nuitée dans les nouveaux Éco-Chalets Monk à Tourville, une nuitée au Sanctuaire de loup Lupo pour quatre personnes à Sainte-Apolline et une excursion pour deux personnes à Grosse-Ile.

En cas de pluie, l’activité sera reportée au dimanche 15 septembre. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne au : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/POKER/ (LOB)