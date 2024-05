Trois nouveaux administrateurs pour La Roche à Veillon

Lors de sa dernière assemblée à la fin mars, le conseil d’administration de la Comission Touristique du Port-Joli inc. (La Roche à Veillon resto/théâtre) a élu trois nouveaux administrateurs qui compléteront un mandat de trois ans. Il s’agit de Claude Brisebois qui a été élu pour un deuxième mandat et qui occupera désormais le rôle de président, de Martin Tessier pour qui il s’agit d’un premier mandat et de Lise Ouellet qui complétera un deuxième mandat.

L’organisme vise à poursuivre la mission que s’étaient donnée les dix fondateurs en 1964, soit la promotion du tourisme à Saint-Jean-Port-Joli et les environs. (LOB)