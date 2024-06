1000 élèves relèvent le Défi de la santé

Le 16 mai dernier, plus de 1000 élèves des écoles primaires du pôle 4 du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, soit celles de Montmagny, Cap-Saint-Ignace, Berthier-sur-Mer et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, étaient réunis sur les terrains de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault afin de relever le Défi de la santé qui vise à la promotion de l’activité physique et des bonnes habitudes de vie chez les jeunes.

Après un échauffement rythmé animé par Chantal Gosselin, enseignante en éducation physique et à la santé, les élèves du 2e et 3e cycle devaient courir ou marcher une distance de deux ou quatre kilomètres, tandis que les élèves du préscolaire et du premier cycle tentaient de faire le plus de tours possible de la piste d’athlétisme à la marche ou à la course.

Tous les enseignants en éducations physiques et à la santé des écoles participantes se sont mobilisés pour l’événement, soit Chantal Gosselin, Isabelle Gaudreau, Carol Maurais, Carl Fortin, Mathieu Létourneau, Mario Guillemette et David Croteau.

La collaboration des Producteurs de lait du Québec (Chaudière-Appalaches) ainsi que du Club Rotary de Montmagny a également permis de remettre à tous les jeunes une collation de lait et de lait au chocolat après avoir relevé le défi.