Entrée en scène locale difficile pour les Forestiers

Les Forestiers ont commencé le premier vingt propre à leur identité collective. Une équipe difficile à affronter, mais les officiels ont sévi les représentants de L’Islet à trois reprises. Les trois séquences ont été repoussées avec brio, mais ce sont tout de même les Panthères qui ont ouvert la marque à la quinzième minute de la rencontre. Quatre minutes plus tard, Alex Vaillancourt a fait soulever la foule pour la première fois dans l’histoire des Forestiers. Nicolas Vaillancourt a récolté sa troisième mention d’assistance de la jeune saison.

La dégringolade en deuxième période

La période médiane a complètement coulé le navire des Pamphiliens. Dès la première minute de jeu, le Haut-Madawaska a pris les rênes de la rencontre grâce au troisième de Maxime Guimond. Le numéro 10 des Panthères a complété sa marque avec trois autres filets dans la période.

Une troisième période haute en couleur

Les Forestiers n’ont pas été en mesure de trouver le fond du filet pour une seconde fois dans la rencontre, mais ont voulu donner un spectacle à leurs partisans avec 52 minutes de punitions. Pour les locaux, Gabriel Bourgault et Hugo-Pier Labrecque, chez les visiteurs, Pascal Ruest et Nicolas Arsenault ont chacun vu leur rencontre terminer plutôt avec des inconduites.

Le retour du hockey senior à Saint-Pamphile était grandement attendu au sein de la communauté. Ce sont près de 750 personnes qui ont convergé vers l’aréna samedi soir. La troupe de Jean-François Robichaud prendra la route vers La Pocatière vendredi soir pour se mesurer aux Seigneurs, aussi à aucune victoire et deux défaites.