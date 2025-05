Initiation à la pêche pour les jeunes

À travers le Québec, plusieurs municipalités accueilleront des journées d’initiation à la pêche entre le 6 et le 8 juin prochain. Elles sont issues du programme Pêche en herbe qui est réalisé en collaboration avec Canadian Tire, son partenaire principal, et le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

À Cap-Saint-Ignace, 89 jeunes pourront participer à l’activité du Service des Loisirs le 7 juin à la Rivière Bras-Saint-Nicolas (Moulin Ouellet). Le Club des Résidents du Lac Trois-Saumons accueillera 60 jeunes le 7 juin également au Camp Trois-Saumons. Du côté de Montmagny, l’atelier est aussi le 7 juin à la rivière Bras Saint-Nicolas et à la Rivière du Sud. Finalement, le Parc régional des Appalaches organise aussi un atelier le 7 juin au Bassin de l’ancienne prise d’eau Saint-Paul. Le 8 juin, le Service des Loisirs de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud tiendra une activité à la Rivière Morigeau (Étang Morigeau).

L’inscription est recommandée auprès des organismes responsables des activités. Les informations sont disponibles sur le site du MELCCFP. (LOB)