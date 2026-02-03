Samuel Blais soumis au ballotage

La saison rocambolesque du champion de la Coupe Stanley se poursuit. Il s’agit d’une troisième fois qu’il passe par ce processus. Samuel Blais avait signé un contrat d’une saison à un volet avec Montréal au début de la campagne, avant d’être réclamé par les Maple Leafs de Toronto. La formation ontarienne l’avait aussi soumis au ballotage après huit rencontres. Le CH l’avait récolté.

Si aucune formation le réclame d’ici 24 heures, il sera ajouté à l’alignement du Rocket de Laval dans Ligue américaine de hockey (LAH). Blais a récolté cinq points ainsi que 50 mises en échec pendant son passage de 13 matchs.

Selon le journaliste au Réseau des sports, Patrick Friolet, ce mouvement d’effectif pourrait signifier un possible retour au jeu de Patrik Laine demain soir face aux Jets de Winnipeg.