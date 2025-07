Un match de volley opposant les jeunes aux policiers

Un match de volley-ball de plage opposera une équipe de la Maison des jeunes à une formation composée de policiers et de cadets. L’événement se déroulera le 12 juillet 2025, de 10 h 30 à 14 h 30, au parc Saint-Nicolas. L’activité vise à renforcer les liens entre les jeunes et les forces de l’ordre dans un cadre positif et décontracté. L’initiative a été lancée l’an dernier, sous la forme d’un match de basketball. Cette année, le volley-ball de plage a été choisi pour sa nature inclusive, peu compétitive et facilement accessible.

Tout au long de la journée, les citoyens sont invités à venir encourager les équipes, participer à l’ambiance, et échanger avec les partenaires du projet. Une animation, de la musique, ainsi qu’une collation gratuite seront offerts sur place.

« C’est une superbe occasion de se voir autrement. De briser les barrières, d’écouter et de rire ensemble. », souligne Élise Barbeau, directrice de la Maison des jeunes de Montmagny.