J’aime cette expression, même si elle peut parfois être complexe à appliquer.

Cette notion d’accepter que « le temps fasse son œuvre » interpelle les notions de patience, de résilience et d’adaptation.

Bien que tout soit synchronisé en fonction du temps; les jours, les semaines, les années, les vacances, les horaires et que l’on soit conditionné à produire et performer, nous avons pourtant grand intérêt à s’abandonner en toute confiance au processus. Sans confondre avec l’oisiveté ou la déresponsabilisation, prendre un pas de recul, accepter le rythme de l’évolution peut aider à vivre les imprévus ou expériences inattendues plus sereinement.

Je peux moi-même appliquer cette prémisse « chaque chose en son temps » puisqu’après de nombreux mois à travailler mon site web, je suis fière de vous inviter à le consulter.

Mon slogan « Déployez vos ailes ! » et le logo de mon entreprise l’Antre Bleu reflètent ma position d’intervention : outiller la personne en processus de consultation pour qu’elle adapte les outils et techniques à son image et développe sa propre autonomie d’épanouissement et de régulation.

J’y mettrai des chroniques comme celles que vous avez pu lire au cours des dernières années.

Pour les adeptes de Face Book, vous pouvez aussi me suivre sur mon site professionnel L’Antre Bleu et le partager !

Un geste simple qui peut faire la différence pour la personne qui ne sait vers qui se diriger pour recevoir de l’aide. La recherche du professionnel qui répondra le mieux à notre besoin est complexe. Les nombreuses expertises du travailleur social en privé sont encore méconnues et méritent d’être démystifiées. Membre certifié de l’ordre des travailleurs sociaux,

https://www.otstcfq.org le TS est habilement outillé pour accompagner la personne qui cherche des réponses, souhaite mieux se comprendre, aspire à se défaire de schémas, croyances limitantes ou souvenirs douloureux. Dans ma pratique privée, j’accompagne les personnes à poser un regard d’autocompassion sur elle-même, trouver leurs propres solutions, développer ou bonifier leurs stratégies d’adaptation. En tout temps, vous demeurez le maître du processus; je vous accompagne sur votre chemin en respectant votre rythme.