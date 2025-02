$!Enjeux climatiques et énergie : mieux consommer et produire plus d’électricité renouvelable

Le Québec entre dans une nouvelle phase en matière d’énergie. Après des années de surplus d’électricité, la demande croissante en électricité renouvelable, cruciale pour lutter contre les changements climatiques, nous invite à réévaluer notre manière de consommer. Ce défi collectif est l’occasion de repenser nos habitudes et, ensemble, de bâtir un avenir énergétique durable.

Hydro-Québec sort d’une période de surplus, c’est-à-dire qu’elle était en mesure de produire davantage d’électricité que ce qui était nécessaire pour répondre à tous les besoins au cours des dernières années. Mais cette ère est terminée, et les besoins en électricité renouvelable au Québec vont presque doubler d’ici 2050.

Pourquoi une hausse de la demande en électricité?

Pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. En effet, les secteurs des transports, des industries, des usines et même certaines écoles fonctionnent encore en grande partie en utilisant des énergies comme le pétrole, le mazout et le gaz naturel. Près de 50 % de l’énergie que nous consommons au quotidien au Québec est donc polluante. Afin de protéger notre planète, nous devons remplacer ces sources d’énergie polluantes par de l’électricité renouvelable. Et c’est là où Hydro-Québec, avec une production de 99 % d’électricité renouvelable, entre en jeu.

Dans le quotidien des gens partout dans le monde, la crise climatique devient de plus en plus réelle; il faut agir maintenant. Ce virage est essentiel pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Les défis de la transition énergétique : comment s’adapter?

Pour y faire face, deux solutions s’imposent : mieux consommer et produire plus. Ces deux approches complémentaires permettront d’assurer un approvisionnement suffisant en électricité tout en limitant notre empreinte écologique.

Pour réussir cette transition, il est essentiel de modifier nos comportements de consommation.

Des petits gestes simples, répétés à l’échelle de toute la population, peuvent faire une énorme différence :

Si chacun de nous ajuste sa consommation d’électricité pour éviter le gaspillage de notre énergie et pour réduire les pointes de consommation ou les pics de demande, nous pourrons limiter la construction de nouvelles infrastructures.

Même si mieux consommer est essentiel, cela ne suffira pas à combler tous les besoins futurs. C’est pourquoi Hydro-Québec prévoit également de produire plus d’électricité renouvelable dans les années à venir. En plus de miser en priorité sur des énergies bien établies au Québec, telles que l’hydroélectricité et l’éolien, Hydro-Québec devra explorer toutes les options offertes par les nouvelles technologies, en prenant en compte les critères du développement durable et les besoins des Québécoises et des Québécois, pour produire l’électricité la plus socialement acceptable et abordable possible.

Pour transporter cette énergie additionnelle, Hydro‑Québec devra aussi renforcer son réseau de transport principal en y ajoutant des postes électriques et des lignes à haute tension.

Aucun type d’énergie ne peut se vanter de n’avoir aucun impact sur l’environnement. Hydro-Québec travaille déjà en étroite collaboration avec les collectivités locales pour identifier les meilleures solutions en fonction des besoins et des réalités de chaque région.

Un effort collectif pour un avenir durable

L’électricité est une ressource précieuse. Nous devons donc, collectivement, apprendre à la considérer différemment. La transition énergétique, c’est un projet de société qui implique chaque citoyen. Nos choix de consommation et nos décisions en matière d’énergie détermineront notre capacité à assurer un avenir durable pour les générations futures.