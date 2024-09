L’été 2024

J’espère que vous avez pleinement profité de l’été. Avez-vous eu chaud? On parle de plus en plus d’éco anxiété... cela vous dit quelque chose? Il s’agit d’un état d’esprit anxieux généralisé face aux changements climatiques et l’avenir de la planète. Nous sommes de plus en plus témoins d’inondations ou d’incendie de forêts, on nous parle du réchauffement de la planète et des océans, la fonte des glaciers. Cet état d’anxiété peut se caractériser par des pensées obsessionnelles sur le climat, un raisonnement fataliste envers les solutions, une culpabilité envers les comportements personnels qui peuvent sembler dérisoires ou inutiles, un sentiment de colère envers les gouvernements.

Cette anxiété peut évoluer jusqu’à développer des symptômes de dépression. Comme tout état anxieux ou dépressif, la priorité est d’identifier les éléments sur lesquels nous avons du contrôle. Or, les éléments qui causent l’éco anxiété sont justement hors du contrôle individuel et personnel. Bien sûr, chaque action individuelle fait partie de l’ensemble des actions collectives mais honnêtement, comment un seul individu peut-il réellement faire une différence?

Alors, quoi faire si l’on ressent ces symptômes anxieux face à l’environnement? Comme tout autre tableau de gestion de l’anxiété : Prendre conscience et reconnaître les émotions et sensations ressenties. Toute émotion refoulée revient en force ou crée des dommages internes. Éviter les scénarios catastrophes et le bombardement d’informations négatives et pas toujours scientifiquement prouvées; vérifier vos sources. Il est facile de se laisser submerger par les informations véhiculées sur les réseaux sociaux. Si votre préoccupation est envahissante pourquoi ne pas l’utiliser pour orienter vos intérêts vers cette cause, devenir membre de regroupements qui véhiculent les mêmes valeurs, participer à des activités concrètes pour nettoyer un espace naturel. Et comme souvent mentionné dans mes chroniques, prenez soin de vous. Je ne le dirai jamais assez, tout part de soi!

La façon de prendre soin de soi, la valeur bienveillante que l’on s’attribue se reflète sur le regard que l’on pose sur notre environnement. Profitez des nombreux espaces naturels dans notre région. Le contact avec la nature aide à revenir à l’essentiel et dégager un sentiment de sécurité.