Les soins après-soleil: des alliés pour l’été

LES BONNES RAISONS D’ADOPTER LES SOINS APRÈS-SOLEIL

ILS RAFRAÎCHISSENT

Leur formule non grasse, en lait ou en gel, contient des ingrédients capables d’apaiser la peau et de générer une sensation de fraîcheur presque instantanée. On peut remercier, entre autres, l’aloe vera et le menthol pour cette action rafraîchissante, plus que bienvenue après une chaude journée.

Astuce : Ranger notre après-soleil dans le réfrigérateur pour accentuer son effet frais... Une option intéressante en temps de canicule!

ILS ADOUCISSENT

Riches en agents nourrissants et hydratants (huiles végétales, céramides, acide hyaluronique, glycérine, etc.), les après-soleils aident la peau à renflouer ses réserves d’huile et d’eau. Résultat : elle devient moins rugueuse et reste souple et rebondie.

ILS FORTIFIENT

Des antioxydants, composent ces soins. En contrant la dégradation des cellules cutanées et en les rendant plus résistantes aux radicaux libres, ils donnent des défenses à la peau pour les moments d’exposition.

ILS AIDENT À GUÉRIR LES COUPS DE SOLEIL

Les après-soleil peuvent donner un coup de pouce à notre peau. Des composants anti-inflammatoires, comme l’aloe vera, combattent les rougeurs et la douleur, alors que la vitamine B5 et la centalla asiatica (herbe du tigre), entre autres, accélèrent la cicatrisation.

ILS SONT AGRÉABLES À UTILISER

Parfum délicat, fini nacré, les soins après-soleil ont toujours des bienfaits sensoriels.

COMMENT UTILISER UN APRÈS-SOLEIL?

Nul besoin d’attendre la fin de la journée pour sortir notre après-soleil : sa formule polyvalente peut s’intégrer à plusieurs étapes de notre routine, matin et soir. On s’en sert...

Pour compléter ou remplacer notre hydratant pour le corps (et prolonger notre bronzage du même coup);

Pour augmenter l’effet désaltérant, protecteur et régénérateur de notre crème pour le visage.

Suggestions : Capital soleil Vichy, Photoderm gel-crème Bioderma, Baume réparateur après-soleil Clinique, Oligo thermal Biotherm, Baume apaisant après-soleil Clarins.