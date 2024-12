Rhume et grippe

La première neige des derniers jours nous rappelle que l’hiver est à nos portes. Avec elle vient aussi la saison des infections virales telles que le rhume et la grippe. Quelques facteurs font en sorte que l’incidence de ces infections augmente durant l’hiver, notamment le cycle migratoire de ces virus mais aussi le fait qu’en hiver nous nous retrouvons plus fréquemment réunis à l’intérieur, ce qui favorise la transmission des virus. Tout d’abord parlons du rhume et de la grippe, qui sont encore bien souvent confondus dans la population. Les symptômes du rhume peuvent être l’écoulement nasal, la toux, le mal de gorge et la congestion. De manière générale, cela ne nous empêche pas de fonctionner et de vaquer à nos occupations comme travailler ou aller à l’école. Les symptômes durent environ de 5 à 7 jours. Les complications, comme une surinfection bronchique ou sinusale, sont rares. Pour ce qui est de la grippe, les symptômes sont similaires à ceux d’une collision avec un train. Blague à part, on parle de douleurs musculaires, de fièvre, de maux de tête, de congestion et de toux/difficultés respiratoires. Les symptômes vont habituellement nous empêcher de fonctionner pendant quelques jours. les symptômes sont d’une durée d’environ une semaine mais peuvent parfois s’étirer jusqu’à dix jours. Les complications sont plus fréquentes notamment chez les bébés, les gens âgés et/ou ayant des problèmes de santé chroniques, comme les maladies pulmonaires (asthme, bronchite chronique, emphysème), les maladies cardiovasculaires (angine, insuffisance cardiaque) ainsi que ceux ayant un système immunitaire affaibli (cancer, VIH, etc.) C’est pour cette raison que chez la clientèle vulnérable aux complications, il est très important de se faire vacciner contre la grippe. Le vaccin ne peut vous donner la grippe (fausse croyance) mais ne vous empêchera pas d’attraper un rhume par contre.

Pour ce qui est des traitements, il faut savoir que les infections virales comme le rhume et la grippe ne se traitent pas; il faut laisser le temps au système immunitaire de combattre. Nous pouvons par contre soulager les symptômes avec certains médicaments. Les antibiotiques ne sont d’aucun recours car ces deniers tuent des bactéries et non des virus. Nous allons les utiliser si le médecin suspecte une complication comme une pneumonie, une bronchite, une sinusite, etc. N’hésitez pas à venir nous consulter si vous désirez soulager vos symptômes du rhume ou de la grippe. Il nous fera plaisir de vous conseiller mais également de vous référer si nous croyons que la situation le requiert.