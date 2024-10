Signes avant-coureurs de difficultés financières

L’obtention et l’utilisation du crédit peut mener à la surconsommation et à dépenser au-delà de la capacité de rembourser des individus. Dans un contexte économique plus difficile, les facilités de crédit deviennent plus ri- gides et les dépenses passées peuvent venir compliquer la fin du mois. Ajou- tez à cette situation la perte d’un em- ploi ou la diminution de salaire d’un conjoint et les finances personnelles peuvent devenir précaires.

Comment déceler cette situation avant d’avoir atteint le bout du rouleau?

■ Vous encaissez vos revenus et ceux-ci sont déjà affectés à diverses dépenses (vous restez sans marge de manœuvre pour les imprévus).

■Vous prenez des ententes afin d’étaler sur une plus longue période les dépenses du mois courant telles que l’électricité, le téléphone, le câble et le loyer.

■ Vous payez votre épicerie avec votre carte de crédit et vous êtes incapable de payer votre compte en totalité à la fin du mois.

■ Vos facilités de crédit sont au maximum et vous avez de la difficulté à payer les intérêts et/ou le paiement minimum.

■ Vous recevez des appels de vos créanciers afin d’obtenir le paiement.

■ Chaque imprévu devient un casse-tête financier.

■ Votre véhicule prend de l’âge et vous n’avez plus les moyens de le réparer ou de le changer.

Ces exemples peuvent vous rappeler des situations désagréables; en fait, ils illustrent ce que bien des ménages vivent. Être dans l’incapacité de ren- contrer ses obligations au fur et à mesure de leurs échéances peut rapide- ment devenir un cauchemar.

Afin de sortir de ce tourbillon, une rencontre avec un syndic de Lemieux Nolet vous permettra d’obtenir de l’information sur les options qui s’offrent à votre situation financière.

En fait, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité offre des possibilités autres que la faillite. La proposition de consommateur permet de faire une offre à vos créanciers et être à l’abri des poursuites et démarches de perceptions de ceux-ci.

La proposition de consommateur pourrait vous permettre de conserver votre maison tout en réglant l’ensemble de vos autres dettes.

Le rôle du syndic est de vous aider à régler vos problèmes financiers dans le meilleur intérêt de toutes les parties. En somme, en consultant un syndic, vous obtiendrez des informations sur vos droits et les différentes options qui s’offrent à vous.

N’attendez pas qu’il soit trop tard et profitez des conseils d’un professionnel de l’insolvabilité.

La première rencontre est sans frais.