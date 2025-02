Soins des lèvres : tous les produits!

On entend souvent parler de la fragilité de la peau autour des yeux, mais le contour des lèvres est tout aussi délicat et exige qu’on le traite conséquemment. On rêve de lèvres lisse et pulpeuse? Dans notre trousse, traitements exfoliants et baumes hydratants doivent côtoyer les rouges et les brillants.

LES SOINS

L’exfoliation des lèvres est aussi importante que celle du visage ou du corps. En éliminant les peaux mortes, elle donne un aspect lisse et pulpeux. Pour s’y livrer, on utilise un produit destiné expressément à la bouche. On en dépose une petite quantité sur des lèvres propres et sèches, puis on masse délicatement avant d’appliquer une formule nourrissante.

Le secret des lèvres douces et souples? L’hydratation quotidienne. On s’assure d’avoir un baume à lèvres et on s’en sert dès qu’on en sent le besoin. Si on aime la couleur, on opte pour un baume teinté.

LE MAQUILLAGE

Pour un maquillage longue durée, on étale, du bout des doigts, un soin de base sur les lèvres. Non seulement ce type de produit fixe la couleur, mais il assouplit la peau sans laisser de film gras.

Notre rouge à lèvres à la fâcheuse habitude de filer dans les ridules ? On trace le contour de notre lèvre avec un crayon. Une solution pratique : la version transparente, qui s’accorde à toutes les teintes.

Côté texture, on a le choix de rouge à lèvre plus gras, les rouges satinés laissent les lèvres soyeuses et bien nourries. Par contre, ils s’estompent en un rien de temps : il faut les réappliquer souvent. Les rouges mats, quant à eux, sont conçus pour durer! Pour éviter qu’ils dessèchent nos lèvres, cependant, on recourt à un hydratant quelques minutes avant l’application, et on éponge l’excédent pour favoriser l’adhérence.

On applique notre rouge comme une pro grâce à un pinceau à lèvres. Cet outil de précision est particulièrement utile si on porte une couleur foncée, qui laisse davantage paraître les irrégularités, mais il convient à toutes les textures. On l’utilise même pour déposer une touche de gloss au centre des lèvres.

Le brillant à lèvres prend plusieurs formes. On le porte seul pour un sourire discrètement illuminé, ou on le juxtapose à notre rouge pour augmenter sa radiance et sa saturation.

exfoliant lèvre : Kissies Miss Looky , Sensational kiss Lise Watier, Magnifix Lise Watier

Base lèvre: Prime me Pupa , Magnifix lips Lise Watier

Soin contour Lèvre : Baume rétinoide smart repair Clinique