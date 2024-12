Un modèle d’affaires doit pouvoir s’adapter

Peu importe depuis quand une entreprise opère, elle doit toujours être ouverte à changer quelque chose pour s’adapter à une nouvelle réalité. L’Oie Blanche en est un bon exemple. Depuis 1990, votre journal est disponible sur tout le territoire. Durant plus de 33 ans, les habitants de la Côte-du-Sud avaient l’habitude de lire leur journal qu’ils recevaient à leur porte d’abord le samedi et ensuite en milieu de semaine. Par contre, en moins d’un an, nous avons dû nous adapter très rapidement à la fin du Publisac et ensuite à la grève que nous pouvons qualifier de surprise par Postes Canada. En un rien de temps, nous avons élaboré un réseau de plus de 60 points de dépôt et de 9 boites distributrices pour desservir la population et répondre aux besoins de nos annonceurs. Notre réseau a même servi pour la distribution des circulaires de Canadian Tire et Pronature. Notre application mobile représente aussi un bon exemple d’un media qui évolue au rythme de sa population. Sans brusquer les choses, de plus en plus de gens nous suivent par ce moyen qui permet de livrer l’information en temps réel. Les exemples de commerces qui n’ont pas su s’adapter et qui ont cessé leurs activités ne manquent pas. Des multinationales comme Sears et Nortel par exemple ce sont écroulées. Un autre exemple domaine en pleine transformation est l’automobile. Certaines compagnies ont pris le virage alors que d’autres tardent à le faire et les ventes en souffrent. Comme gestionnaire d’entreprise, ayez toujours en tête que la recette du succès aujourd’hui n’est pas nécessairement celle qui garantit le succès demain et n’oubliez pas de regarder en avant...