L’identité sonore : un puissant allié marketing!

Une identité sonore ou signature sonore est une mélodie ou ambiance sonore courte permettant de reconnaitre instantanément une marque ou une organisation. L’identité sonore correspond dans le domaine du son à ce qu’est l’identité visuelle.

L’Oie Blanche offre aux entreprise des plans stratégiques publicitaires et l’aspect musical découlera de la stratégie globale. L’identité sonore est un concept marketing très puissant. Elle marque l’imaginaire et la mémoire auditive du public.

Afin de bien cadrer vos besoins et de vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux, l’équipe de L’Oie Blanche vous accompagne dans toutes les étapes de création, offrant un service professionnel de composition originale de musique et paroles, selon vos propres choix d’instruments et timbre de voix.

Voici l’une de nos dernières créations: