Arnaud de Lépine, le jockey martiniquais qui performe au Qatar

Un rêve d’enfant de toucher les étoiles, de performer sur les pistes et engranger les victoires. Dès la découverte du “monde des chevaux”, Arnaud de Lépine affiche ses ambitions. Autour de l’hippodrome de Carrère au Lamentin, la passion du jeune homme attire le regard d’entraîneurs surpris par l’enthousiasme du jeune Arnaud. À Carrère, c’est Luana Dupelin-Lalung qui sera le premier guide d’Arnaud Delépine avant de pousser son protégé à s’investir dans la discipline.

À 15 ans, Arnaud de Lépine quitte la Martinique. Direction Chantilly pour l’école des courses hippiques AFASEC qui est considérée comme l’entité de formation de référence aux métiers des courses hippiques en France. Cette formation de trois ans a été ponctuée de résultats probants, puisque le Ducossais obtient son diplôme en 2021 et rejoint dans la foulée une écurie à La Teste-de-Buch en Gironde.

Puis en septembre 2022, cap sur le Qatar à l’invitation d’Hamad Al-Jehani, un entraîneur de chevaux. Arnaud de Lépine ne laisse pas passer l’opportunité qui s’offre à lui dans une terre où les clubs équestres et les hippodromes sont de vrais repères dans le quotidien des Qataris.

Arrivé dans l’écurie d’Hamad Al-Jehani, le Martiniquais a eu l’occasion de monter pour divers propriétaires et a au fil des semaines remporté des courses. Avec son statut “d’apprenti” parmi les professionnels, ses victoires lui ont ouvert des portes et des montes prestigieuses. Des coups de 2 (deux victoires dans la même réunion) et régulièrement “à l’arrivée”, Arnaud Lépine affiche un pourcentage de réussite bien au-dessus de la moyenne.