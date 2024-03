Ils sont nés à Saint-Pierre et Miquelon. Ils ont choisi de chausser les patins dès leur plus jeune âge et font une carrière dans le hockey sur glace dans l’hexagone.

Nantes termine en beauté la saison régulière de hockey sur glace, division 1 devant Caen et Épinal.

Les Corsaires qui comptent dans leur rang Nicolas Siegfriedt ne sont pas pour autant au repos puisque la formation dispute depuis le 15 mars dernier les playoffs.