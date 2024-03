Deux capitaines des équipes de France de Hockey/Gazon au Mans samedi

C’est un sport qu’on ne connaît presque pas : le Hockey/Gazon.** Dans les sports collectifs qui seront aux JO l’été prochain, seul le Water Polo a moins de licenciés dans notre département. Alors, le SOM, l’un des quatre clubs de Sarthe s’est lancé il y a deux ans dans l’objectif de faire venir, en Sarthe, le capitaine de l’équipe de France. “C’est important cette année d’aller dans des endroits où nous allons jamais, reconnaît l’intéressé, Victor Lockwood. Le Hockey/Gazon c’est surtout en région parisienne et dans le Nord de la France”.

Viktor emmène dans ses bagages Emma Ponthieu, la capitaine de l’équipe de France féminine. “On a voulu marquer le coup avec la venue de ces deux joueurs talentueux” savoure Valérie Pichon, la secrétaire du club manceau. Depuis plusieurs années, la fédération française tente de promouvoir ce sport et de faire en sorte qu’il soit le plus fort possible pour l’échéance JO 2024. “Quand j’ai commencé en équipe de France, nous étions à la 18ème place mondiale. Aujourd’hui on est dans le top 10” poursuit Viktor Lockwood.

On est loin d’une folie Hockey/Gazon, mais il y a un petit quelque chose même en Sarthe. “Il y a des curieux qui viennent s’intéresser à notre sport. Il y a un vrai travail pédagogique et de proximité auprès des clubs”. Objectif, imité la Belgique, vainqueur des JO, du championnat du Monde et d’Europe en moins de 10 ans. “Notre premier objectif, poursuit Viktor Lockwood*, c’est d’aller en quart de finale de la compétition. Mais oui dans un coin de notre tête il y a la médaille*”. Rendez vous cet été. Avant ça, les deux capitaines des équipes de France seront au SOM dès 10h pour une matinée ouverte au public.