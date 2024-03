De nouveaux équipements adaptés

Grâce à une initiative de l’Unité régionale de loisir et de sport (URLS) et de l’Association régionale de loisir pour les personnes handicapées (ARLPH) de la Chaudière-Appalaches, deux nouveaux équipements adaptés pour les personnes à mobilité réduite sont maintenant accessibles gratuitement à l’aréna de Saint-Pamphile.Parmi ces équipements, il y a «l’Adapto-glace» qui permet de balader une personne en fauteuil roulant sur la glace avec l’aide d’un accompagnateur. Il s’adapte à tous les fauteuils, à l’exception de ceux motorisés. Un système de sangles permet d’immobiliser le fauteuil et assure ainsi la sécurité du passager. Ensuite le « DéambulMax », un nouvel accessoire ergonomique qui facilite l’apprentissage du patin en offrant un point d’appui sécuritaire. Cet équipement sera grandement apprécié des petits et grands ayant besoin d’assistance lors du patinage, peu importe leur taille, puisque la hauteur des poignées est ajustable en fonction de

l’usager. (LOB)