Unis pour le Club de Golf de Saint-Pamphile

À l’aube de la saison estivale 2024, le conseil d’administration de l’organisation a lancé un cri du cœur aux différents paliers de gouvernement. En effet, dans les dernières années, la COVID-19 et différents événements météorologiques ont grandement nui à ses activités. Ses finances sont donc maintenant problématiques, au point de compromettre son futur.

Dans ce contexte, Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile, Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet, Bernard Généreux, député fédéral et Mathieu Rivest, député provincial, s’unissent pour présider la levée de fonds, sous le thème ‘’Club de Golf Saint-Pamphile, notre fierté’’. Concrètement, les 450 000$ recueillis serviront à la rénovation des installations septiques et des bâtiments, à l’entretien du terrain et au maintien à flot du fonds de roulement.

Plusieurs activités seront organisées au cours de l’été. Notamment, pour les personnes et les entreprises, il sera possible de commanditer un trou, une voiturette, ou une pancarte installée le long du parcours. Il est à noter que ces partenariats pour s’échelonner dans le temps. De plus, cette campagne de financement se conclura par un tournoi de golf le samedi 14 septembre 2024.

D’ores et déjà, cette levée de fonds a le vent dans les voiles. L’entreprise Matériaux Blanchet s’est portée acquéreuse du nom. Ainsi, le parcours portera dorénavant le nom de ‘’Club de Golf Matériaux Blanchet’’. De plus, la municipalité de Saint-Pamphile a annoncé une contribution financière de 50 000$.

En haute saison, l’organisation emploie une vingtaine d’employés, en plus de compter 135 membres. Pour le conseil d’administration, les lieux offrent depuis 35 ans un parcours exceptionnel, qui passionne les golfeurs de tous les niveaux.

Pour plus d’informations sur cette campagne de financement, il est possible de contacter le club de golf.