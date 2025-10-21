L’histoire de l’édifice Amable-Bélanger devient l’inspiration d’œuvres des Fous du français

Une source d’inspiration stimulante pour l’artiste Chantal-Jane Garant qui, dans le cadre du projet Fous du français, souhaitait harmoniser ses œuvres avec l’histoire passée, les éléments contemporains et une création déjà̀ présente. C’est peu avant la séance du conseil des maires, le 14 octobre dernier, que le dévoilement de ses deux œuvres a eu lieu.

L’édifice Amable-Bélanger à̀ Montmagny regorge de souvenirs et symbolise une identité́ manufacturière importante pour la région.

Une murale et des bancs

La murale située dans la salle à manger au 2e étage de l’édifice s’intitule « Mémoire du passé, regard vers le futur ».

« Cette murale est une pensée collective inspirée d’une entreprise qui s’est démarquée tant par sa réussite que par la créativité́ et le génie de ses employés. Le tout dans un milieu unique et riche de diversité́ des forêts de nos montagnes jusqu’aux berges du St-Laurent. Elle nourrit les acteurs d’aujourd’hui qui s’activent comme dans une ruche à continuer de faire rayonner notre si beau territoire », explique l’artiste Chantal-Jane Garant.

La deuxième œuvre peut s’apercevoir de l’extérieur sur les bancs devant l’édifice. Les bancs intitulés Élément et Mécanisme sont un clin d’œil aux poêles Bélanger.

« J’ai choisi cet objet parce qu’il est conçu ici, bien sûr, mais aussi parce que j’ai grandi avec ces poêles à élément et j’ai toujours trouvé sa forme amusante. Je suis également fascinée par les rouages, les mécanismes et les engrenages qui représentent l’industrialisation », raconte-t-elle.

Notons que ces deux œuvres extérieures sont également une réponse à l’œuvre de Pierre Bourgault Le mur qui parle, le mur qui écoute, bien visible sur le côté́ ouest de l’édifice.

La MRC, porteuse de ce projet qui intègre le français à travers une œuvre d’art, a reçu des sommes provenant de l’UMQ.

Ce projet est également réalisé́ grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’Entente de développement culturel de la MRC de Montmagny et du député́ de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest. (LOB)