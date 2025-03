Le chercheur international Louis Bernatchez honoré

L’œuvre de Tania Hillion a été dévoilée devant une cinquantaine de citoyens ainsi que les enfants de M. Bernatchez qui se sont déplacés depuis Québec et de l’Ontario. L’important tableau qui surplombe l’ancienne église de la petite municipalité montre une photo de Louis Bernatchez dans son bureau, endroit où des travaux ont rédigé et ensuite reconnu mondialement. Deux truites, grandement touchés par l’arrivée du maskinongé au Lac-Frontière, tournent autour de la figure du chercheur à travers des formes géométriques représentant des molécules afin de représenter la présence des êtres vivants et les répercussions de l’être humain sur un écosystème. À la droite du tableau principal, un maskinongé est aussi illustré. L’ensemble de la conception et de la création s’est réalisé sur plusieurs semaines. « J’étais parti seulement sur des maskinongé et puis après des discussions auprès de la municipalité et les habitants, ils sont plutôt en colère [de la présence du maskinongé], ils préféraient les truites », explique l’artiste de l’œuvre.

La présence du maskinongé est en effet bien présente dans le lac Frontière, au point qu’il est un site incontournable pour les pêcheurs. Cette espèce de poisson a toutefois été introduite en 1970 et a causé des ravages à l’écosystème du lac avec la réduction considérable de plusieurs espèces de poisson présent, selon les observations et les témoignages recueillis par l’Organisme des bassins-versants du Fleuve-Saint-Jean.

Fervent défenseur de la conservation de la biodiversité

Louis Bernatchez a dirigé des travaux reconnus mondialement sur l’évolution de la biodiversité des poissons d’eau douce du Québec au travers de ses 555 publications et ses deux livres, majoritairement sur la génomique évolutive et en écologie moléculaire. Son apport à la science lui a d’ailleurs valu une dizaine de distinctions dont celui de Chevalier de l’Ordre national du Québec en 2021, la plus haute distinction décernée par le gouvernement qui souligne l’apport de Québécois au rayonnement de la province.

Une œuvre à son image

« Une plaque dans le parc, ça aurait pu le représenter, mais on trouvait que ça n’était pas assez. On voulait avoir quelque chose que les gens sont capables d’admirer et de se poser des questions », lance le maire de Lac-Frontière. La mission a été réussie selon la fille de M. Bernatchez, émue lors de son discours devant le public. « C’est une très belle surprise. On est extrêmement fier. Je parle à tout le monde. Ici ils sont très heureux d’avoir cette fresque-là. Tout le monde a déjà entendu son nom ici », explique le fils de M. Bernatchez, Alex.

L’hommage à Louis Bernatchez s’inscrit au projet culturel «Fous du français» initié par l’Union des municipalités du Québec.