Décembre 1950, Narcisse Morin, homme d’affaires important à Montmagny et investisseur principal, a inauguré l’aréna de Montmagny après avoir été béni par l’abbé Albert Painchaud, selon ce qu’a rapporté le journal Le Peuple à l’époque. Lors de son ouverture, c’est une imposante bâtisse de 145 pieds en largeur par 245 de longueur installée sur des pilotis sur un sol argileux pouvant accueillir 4 000 spectateurs assis et 1 500 debout. « Il louait la glace aux utilisateurs. C’était à but lucratif, c’est comme ça que ça a commencé », explique le président de la Société d’histoire de Montmagny, Émile Gagné.

Changement de main

Des événements marquants

Le hockey a évidemment régné à Montmagny avec de nombreux événements. Dès les premières années, l’annuel marathon accueillait des foules et des équipes de partout dans la région. 16 équipes s’affrontaient pour des rencontres de 20 minutes. « le marathon, c’était l’événement annuel à Montmagny. Ça se déroulait sur une journée le dimanche. Il se prenait du gin. C’était la mode à l’époque d’aller au hockey avec leur 10oz de gin dans la poche », mentionne M. Rouleau.

Les Rangers de New York ont été la première équipe professionnelle à fouler la glace de l’aréna de Montmagny. Alors éliminés des séries éliminatoires à l’époque des six équipes originales, ils se sont arrêtés dans la capitale de l’oie blanche pour participer à un match d’exhibition face à l’équipe junior locale. « C’était tout un événement de voir arriver des professionnels jouer dans une vieille aréna. C’est un spectacle. Ils avaient fait un échange de gardiens de but. Jacques Létourneau, le gardien de Montmagny jouait pour les Rangers et c’est Johnny Bower qui jouait pour Montmagny. »