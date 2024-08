Club de golf Montmagny : 60 ans et besoin de soutien

Son parcours, d’abord modeste, a été le fruit de l’imagination de visionnaires qui ont vu plus loin qu’un parcours de golf, mais ont imaginé un parcours avec une vue imprenable sur les montagnes de Charlevoix, le fleuve et l’archipel de Montmagny. Peu de clubs de golf au Québec peuvent offrir un tel panorama, ce qui a fait dire il y a quelques années à un journaliste du Soleil que le Club de golf Montmagny était « un trésor à découvrir ». Récemment, lors d’une visite au Club, le réputé commentateur de golf Carlo Blanchard le qualifiait de « bijou » avec la diversité de son paysage et ses vues sur le fleuve, l’archipel et les montagnes.

Le Club de golf Montmagny, à l’image de la population qu’il dessert, compte sur peu de membres et en parallèle ne dispose que de peu de revenus issus de fonds publics. Sa survie et son développement dans ce monde de loisirs et de divertissements de toutes sortes repose sur l’appui de quelques partenaires économiques du milieu et sur l’acharnement de bénévoles, cependant vieillissants et moins actifs. Comme partout ailleurs, le relève est beaucoup moins présente.

Au fil des ans, le Club a investi pour s’améliorer et devenir un actif pour le milieu : réalisation d’un deuxième 9 trous, reconstruction du chalet pour répondre aux besoins festifs du milieu, amélioration du terrain par l’implantation d’un système d’irrigation complet .... Un geste d’avant-garde à l’origine mais qui, encore à ce jour, rapporte sa large part de dividendes : modification majeure du chalet pour répondre à des impératifs de gestion; amélioration de la flotte de voitures de location ainsi que de la machinerie pour le terrain; création d’une académie de golf « junior » pour favoriser le développement de la relève.

Tous ces gestes ont fait en sorte qu’au fil des ans, le Club de golf Montmagny est devenu un incontournable touristique pour la ville et la MRC de Montmagny, ce que peu d’intervenants réalisent. Ce sont plus de 25 000 rondes de golf annuellement qui s’y jouent, dont plus de la moitié par des visiteurs et des non-résidents qui en plus de jouer au golf dans un site enchanteur, fréquentent nos différents commerces avant de retourner chez eux.

Le Club de golf Montmagny jouit d’une excellente réputation dans l’univers du golf québécois et son rapport qualité/prix est l’un des meilleurs de l’industrie très compétitive qu’est le golf. Le Club arrive à un tournant où le soutien de la communauté d’affaires lui sera essentiel pour maintenir sa qualité et ce, tel qu’il en est pour la majorité des clubs de la région.

Le milieu doit réaliser que « son Club de golf » représente un actif touristique d’importance, qu’il fait partie des moteurs économiques majeurs en été. À ce titre, il doit être soutenu d’autant plus qu’il procure de l’emploi à quelque 25 personnes.

Outre les cotisations des membres pour compléter son financement, le Club organise depuis 37 ans son tournoi-bénéfice qui se veut une source majeure de financement. Ce tournoi se tenait le 7 août dernier sous la présidence d’honneur de M. Gilbert Cloutier, homme d’affaires bien connu à Montmagny. Il était accompagné de M. Carlo Blanchard, golfeur émérite, aussi analyste de golf bien connu à RDS. Le tournoi fut couronné de succès avec un profit dépassant les 20 000 $.

Merci à tous ceux et celles qui y ont participé afin de faire de cette 37e édition un succès.

Christian Dionne, directeur général