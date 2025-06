Justin Brochu certifié professionnel par la PGA du Canada

« Ce n’était pas nécessairement une passion familiale. Je jouais avec mon père les dimanches. Au lieu d’aller à la messe, on allait jouer au golf. [...] J’ai tout simplement accroché à ce sport. En plus, j’habitais tout près du club, alors j’y allais à vélo par les chemins de terre pour m’entraîner et jouer », raconte Justin Brochu.

Au fil des années, il a perfectionné sa technique en jouant au secondaire et à l’université. Parallèlement, il s’implique en étant entraîneur chez les Grizzlys de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, en donnant des cours au Club de Golf Montmagny et en travaillant chez B2 Golf. C’est ce parcours qui lui a permis d’obtenir sa certification de professionnel par la PGA du Canada.

Pour décrocher cette reconnaissance, il faut d’abord réussir une ronde de golf conforme aux critères de sélection, c’est-à-dire une ronde jouée sous pression, avec des officiels, et un pointage sous un certain seuil.

« Ce que j’ai fait, c’est que j’ai utilisé une ronde de tournoi que j’avais jouée dans le RSEQ pendant mon année universitaire. La PGA du Canada m’a accordé une exemption, ce qui m’a permis de satisfaire à l’exigence de compétence de jeu. Ensuite, j’ai payé une cotisation annuelle de 1200 $, ce qui m’a donné accès aux formations », explique-t-il, en prenant soin de mentionner que pour être exempté, il faut que la ronde ait été réalisé récemment.