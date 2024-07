Réfection de toiture

INSPECTION

Avant de procéder au recouvrement de votre toiture, il est important de faire évaluer l’état général de votre toit par un professionnel. Ce dernier pourra déterminer si l’ancien revêtement s’est dégradé plus rapidement que la normale, et pour quelle raison. Entre autres, il faut vérifier le substrat présent sur les fermes de toit ainsi que l’isolation et la ventilation de l’entretoit.

MATÉRIAUX

Le choix du matériau de revêtement de toiture dépend de plusieurs facteurs tels que l’emplacement, le style architectural de votre maison, votre budget et vos préférences esthétiques. Les matériaux couramment utilisés sont les bardeaux d’asphalte, les tuiles en acier ou en aluminium ou encore les toitures métalliques en feuilles avec ou sans vis apparentes. Chaque matériau a ses avantages et ses inconvénients, donc il est important de faire des recherches approfondies et de consulter un professionnel pour prendre la meilleure décision.

DESIGN

Même si vous ne comptez pas refaire le recouvrement des murs de votre maison à court terme, il pourrait être pertinent de vous projeter quelques années dans le futur afin de choisir la bonne couleur de toiture en prévoyant l’éventuelle modernisation du design de la maison. On peut aussi penser à ajouter ou modifier certains éléments architecturaux comme des pignons, lucarnes, garde-soleil, boîte de cheminée, etc. Faire ce genre de travaux en même temps que le recouvrement peut vous sauver beaucoup de sous.

CHOISIR SON ENTREPRENEUR

Le recouvrement de toiture est un travail complexe qui nécessite des compétences et une expertise spécifiques. En plus de rechercher des références et vérifier les licences et les assurances de l’entrepreneur avant de prendre une décision finale, il est primordial de s’assurer d’avoir un devis très détaillé sur les matériaux utilisés et la mise en place de ceux-ci. Portez une attention particulière à la préparation de la sous-couche, aux solins, aux aérateurs d’entretoit et aux finitions des éléments conservés comme une lucarne ou une cheminée.

En conclusion, refaire le recouvrement de votre toiture est une décision importante qui nécessite une planification minutieuse et l’engagement d’un professionnel qualifié. Contactez-nous pour un design extérieur ou pour des conseils sur la réfection de votre toiture.